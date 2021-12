Que desafios para a Associação Mutualista Montepio? Veja a entrevista a Virgílio Lima, presidente e candidato à liderança da mutualista

Virgílio Lima, atual presidente do Conselho de Administração da Associação Mutualista Montepio Geral e candidato a um novo mandato 2022-2025 pela Lista A, nas eleições que terão lugar no próximo dia 17 de dezembro, é o entrevistado de Maria Teixeira Alves, grande repórter do JE.

Virgílio Lima presidente do Conselho de Administração nas eleições de dezembro, depois de em 2019 ter substituído António Tomás Correia. Está há 44 anos no grupo. Antes da presidência da Mutualista estava na administração da associação desde 2016 e foi administrador das seguradoras, nomeadamente da Lusitânia no período de 2009 a 2015.