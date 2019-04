Ciclo de Debates da SEDES regressa com os desafios da Saúde

“Que desafios para a Saúde” é o próximo tema do Ciclo de Debates que vai ter lugar a 15 de abril, às 18h00, na SEDES e vai contar com o Jornal Económico como media partner.

Esta conversa, que vai contar com Nadim Habib professor da Nova School Business Economics, vai ter a participação dos membros do conselho coordenador como Alexandre Patrício Gouveia, Álvaro Beleza, Carlos Alves, Gustavo Guimarães, João Luís Duque, José de Azevedo Pereira, José Ribeiro e Castro, Maria João Louro e Rui Paiva.

Para além de ser docente na Nova SBE, e de ter uma rubrica multimédia sobre economia no Jornal Económico, Nadim Habib é reconhecido consultor internacional em Estratégia, Inovação e Criatividade, é coordenador do programa “Liderar a Mudança Organizacional”. No setor da saúde, este docente tem estudado a interligação entre cuidados primários e hospitalares.