Queda da atividade económica estabiliza em cerca de 3%

Depois de duas semanas de queda, a quebra homóloga da atividade económica estabilizou na terceira semana de fevereiro em cerca de 3%, segundo os dados do Banco de Portugal (BdP).

“Na terceira semana de fevereiro, o indicador diário de atividade económica (DEI) registou uma queda homóloga idêntica à observada na semana anterior”, refere a nota do BdP, publicada esta quinta-feira.

Segundo os dados do regulador bancário, para quem “disrupções causadas pela pandemia de Covid-19 na economia global tornaram premente recorrer a dados de alta frequência para captar os desenvolvimentos económicos de muito curto prazo”, na segunda semana de fevereiro a queda homóloga da atividade económica já tinha sido “ligeiramente menor” do que na semana precedente, seguindo a tendência de diminuição de quebra da primeira semana de fevereiro, depois da deterioração acentuada em janeiro.

O DEI do BdP baseia-se num “conjunto de informação de natureza quantitativa e frequência diária”, segundo o regulador bancário, nomeadamente o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. É publicado às quintas-feira, com informação até ao domingo precedente.