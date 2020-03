Queda das ações da petrolífera Aramco encerram operações em Riade

A Rússia na sexta-feira vetou aprofundar ou até prolongar os cortes na produção, levando a tombos de perto de 9% nos preços. No fim de semana, os sauditas retaliaram com um corte nos preços oficiais e ameaça de aumento na produção, o que levou a quedas de mais de 20%. Com o Covid-19 a pressionar a procura e o excesso de oferta a criar uma guerra de preços, os analistas não afastam a possibilidade de as cotações caírem para mínimos de 2016, abaixo até dos 30 dólares por barril.