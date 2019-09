Quem esteve envolvido no caso de Tancos? Estes são os crimes imputados aos 23 arguidos

Antigo ministro da Defesa já reagiu a acusação do Ministério Público no “caso Tancos”, onde é acusado de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação. Azeredo Lopes acusa MP de confundir “de modo ostensivo” responsabilidade política com responsabilidade jurídica. Critica fugas de informação. Assume responsabilidades políticas, mas afasta responsabilidades jurídicas. E reitera que nunca foi informado sobre a encenação na recuperação das armas furtadas