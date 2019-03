Quer arranjar emprego? Estas quatro áreas estão em crescimento

Os segmentos da Tecnologia, Financeiro, Turismo e Retalho irão concentrar o maior número de ofertas de emprego em Portugal ao longo de 2019, de acordo com as últimas previsões da consultora de recrutamento Spring Professional, divulgadas esta quinta-feira.

Segundo a empresa do grupo suíço Adecco, o recrutamento terá um ano “positivo”, apesar dos sinais de desaceleração na economia portuguesa no último trimestre de 2018. Sem surpresas, a Spring antecipa uma especial ênfase para as profissões que envolvam diretamente a tecnologia, onde o desafio continuará a ser ter candidatos para as inúmeras oportunidades de trabalho que têm em aberto.

A consultora de recursos humanos refere que esta tendência é acentuada pela proliferação de projetos de nearshore no mercado português, como o crescente “registo de Centros de Serviços Partilhados que têm vindo a ser criados por grandes empresas multinacionais em Portugal”, de norte a sul do país. Muitos dos empregadores destes centros veem no conhecimento multilinguístico um “requisito imprescindível”, pode ler-se nas conclusões de um estudo da consultora.

O motivo pelo qual estas quatro áreas estarão no foco dos patrões deve-se ainda à ideia de que o turismo está “menos sazonal, principalmente nas grandes cidades”; de que se verifica um acréscimo nas diversas plataformas digitais a operar em Portugal “quer em número de colaboradores diretos e indiretos quer nas perspetivas de continuação do crescimento” (de alojamento, de mobilidade, de reserva de viagens, etc.).

“Com a redução do desemprego e com alguns estudos a perspetivar aumentos salariais nos diferentes níveis organizacionais e transversalmente – i.e., em quase todos os setores –, o poder de compra aumenta e estima-se que o retalho registe, por isso, também alguma dinâmica, reforçada pela atual presença e interesse de players internacionais no mercado português e pelo crescimento dos já existentes.