Quer reclamar de uma instituição de crédito? Saiba o que fazer

Os dois funcionários atuaram em conjunto com um financeiro do país para se apossarem de milhões de dólares de um fundo estatal. Um ex-primeiro-ministro do país também está envolvido. Estas são as primeiras acusações criminais nos Estados Unidos a aparecerem associadas ao escândalo do 1MDB. As autoridades dizem que bilhões de dólares foram desviados do fundo estatal para comprar arte, propriedade, um jato particular e até para ajudar a financiar o filme ‘Wolf of Wall Street’.