Quer ser encarregado de proteção de dados? Há novos cursos

A DPO Consulting apresentou novas datas para a formação “DPO Pro”. O programa foca o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e prepara os atuais e futuros Encarregados de Protecção de Dados para responderem aos desafios inerentes à implementação da normativa nas organizações.

A nova edição terá lugar dia 10 de maio, no Porto, na sede da Associação Empresarial de Portugal (AEP) em Leça da Palmeira, e dia 13 de maio em Lisboa, no IAPMEI, no Lumiar. Todas as organizações europeias, independentemente da dimensão, estão obrigadas por lei a estar em conformidade com os novos direitos dos titulares de dados pessoais, sejam clientes, fornecedores, funcionários ou utilizadores.

Com um painel que reúne formadores e especialistas da atualidade na área, o “DPO Pro” abrange cada fase fundamental para a formação avançada de um Data Protection Officer, desde o enquadramento histórico, à apresentação presencial de trabalhos, cibersegurança e auditorias.

O programa é assinado pela DPO Consulting, em parceria com a AEP e foi “estrategicamente planeado para responder à disponibilidade e ritmo de aprendizagem dos formandos, com 48 horas de formação, distribuídas por 6 semanas”.

Para Elsa Veloso, advogada e fundadora da empresa, “a abrangência e complexidade do impacto desta legislação, aliada à necessidade de as organizações cumprirem a normativa, tornou evidente a necessidade de uma formação especializada para o efeito”. “A figura do Encarregado de Protecção de Dados, seja ele externo ou interno, engloba um conhecimento holístico do RGPD e uma qualificação sobre as metodologias associadas à implementação das orientações europeias no seio de cada organização. Estas orientações não deverão ser negligenciadas, sob risco de múltiplas repercussões legais evitáveis”, afirma.