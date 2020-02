Quercus alerta para riscos de confetis e glitter no ambiente no dia de Carnaval

Na próxima terça-feira, celebra-se o Carnaval e com isso surgem avisos e alertas para o uso descuidado das decorações em plástico, como glitter ou confetis ou outros materiais não biodegradáveis. Estes materiais, quando deixados no chão ao ar livre, chegam muitas vezes aos efluentes líquidos dos esgotos, podendo ou não ser filtrados antes de serem descarregados nos rios e nos mares.

Para que este tipo de poluição possa ser evitada ao máximo, a associação ambientalista Quercus emitiu um alerta, esta sexta-feira, relativamente a estes pequenos pedaços de plástico visto que, em momentos de festa, contribuem para o aumento da poluição marinha existente nos nossos oceanos.

“No caso do glitter, as pequenas partículas brilhantes normalmente utilizadas para decorar o corpo dos foliões, são, em regra, pequenos pedaços de plástico PET ou PVC e alumínio altamente poluentes”, lê-se na nota divulgada. Em alternativa, têm surgido soluções biodegradáveis, mas, muitas vezes, por serem produtos novos, a degradação não acontece facilmente.

Por outro lado, a substituição de confetis de papel por uns de plástico, brilhantes e mais apelativos, levou a que, neste período festivo, predominasse o recurso a estes materiais.

Para evitar os impactos associados à sua dispersão pelo ambiente ou o seu mau encaminhamento via rede de águas pluviais, através dos sumidouros, após as chuvas ou lavagem de ruas, e para as ETAR’s, a Quercus apela para que se use alternativas de papel ou home made.

“É possível criar confetis com folhas das árvores que se apanham no chão, usando furadores. Desta forma, não têm um impacto negativo se forem libertados na rua”, relembra a associação.

Carnaval com temperaturas que podem chegar aos 26 graus

Céu limpo, vento fraco e temperaturas máximas que podem chegar aos 26ºC. É com este cenário primaveril que Portugal Continental entra no fim de semana que arranca as festividades de Carnaval no país. Os dias vão ser quentes, mas as noites serão frias — é melhor ter isso em conta quando escolher a máscara. E isso pode ser apenas até segunda-feira porque a previsão meteorológica ainda é incerta para o dia de Carnaval.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que emitiu um comunicado especial com previsão meteorológica para os próximos dias, as temperaturas amenas e o tempo limpo estão a chegar ao território continental por causa do culpado habitual — o anticiclone dos Açores, que está em deslocamento para leste e influencia as condições meteorológicas na Península Ibérica.