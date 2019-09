“Queremos trabalhar a região Norte”. EFG vai abrir escritório no Porto

Bernardo Meyrelles, novo Country Head do EFG International em Portugal, anunciou a abertura de um escritório da EFG no Porto tornando-se, de acordo com esta instituição, o primeiro private banking a operar fora de Lisboa.

“Seremos um dos três bancos de private banking a operar fisicamente em Portugal mas seremos o primeiro a ter uma presença física tendo em conta a abertura de um escritório no Porto. Queremos abordar a região norte já a partir de amanhã”, realçou Bernardo Meyrelles.

O novo responsável detetou três prismas de abordagem do banco privado em Portugal: “o mercado local onde existe atração e retenção da riqueza tendo em conta o pós-crise; temos que considerar a diáspora portuguesa que nunca gosta de perder a ligação ao país; realce ainda para os não-portugueses mas que têm contacto há pouco tempo com a realidade portuguesa, sobretudo do Oriente, africana, norte da Europa e do Brasil”.

