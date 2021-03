Râguebi feminino mundial recebe investimento de mais de 7 milhões de euros

A organização responsável por gerir o râguebi a nível mundial tem como objetivo dar um impulso à modalidade no feminino com um novo torneio global de 16 equipas, o WXV, que terá início em 2023, segundo o portal “Palco 23”.

Com o novo torneio, a ‘World Rugby’ pretende aumentar a competição, aumentar o número de adeptos e multiplicar as oportunidades comerciais a partir do aumento da competitividade do râguebi feminino, já a pensar no campeonato do mundo de 2025, que contará pela primeira vez com 16 equipas.

Neste projeto, a ‘World Rugby’ vai investir inicialmente 6,4 milhões de libras (cerca de 7,4 milhões de euros). Além disso, representa uma reordenação do calendário internacional, com a competição a ser disputada numa nova janela global em setembro e outubro, exceto no ano em que campeonato do mundo tem lugar.

“O anúncio de hoje de um novo calendário internacional de râguebi apoiará o sucesso futuro e acelerará o desenvolvimento da vertente feminina”, disse o presidente da World Rugby, Bill Beaumont, através de um comunicado.

“Ao estabelecer um calendário internacional unificado de râguebi a 15 países e apresentar o WXV, criamos uma plataforma para as equipas femininas internacionais participarem em competições mais consistentes, competitivas e sustentáveis ​​a nivel regional e global”, detalha o responsável.

As equipas serão apuradas para o WXV com base na sua classificação em torneios anuais regionais, como o ‘Women’s Six Nations’, onde as primeiras classificadas competirão na Europa e com as três primeiras de uma eliminatória entre a Austrália, Canadá, Nova Zelândia e os Estados Unidos. Inicialmente, não haverá despromoções a este nível, e o torneio final será disputado num único local.

Recentemente, o comité executivo da ‘World Rugby’ ratificou o adiamento do campeonato do mundo feminino até 2022 devido à pandemia de Covid-19. O campeonato estava programada para acontecer este ano na Nova Zelândia, com a participação de 12 equipas.