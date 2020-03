Rally de Portugal: como o melhor rally do mundo bate recordes no impacto económico. Veja o ‘Jogo Económico’

O Rally de Portugal teve um impacto de 141,2 milhões de euros na economia nacional em 2019, um crescimento de 2,9 milhões de euros face à edição anterior.

De 21 a 24 de maio, aquele que já foi considerado por cinco vezes o melhor rally do mundo volta a atrair milhares de espetadores nacionais e internacionais.

Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal, é o convidado do programa “Jogo Económico” desta semana, que conta com os comentadores habituais: Diogo Luís, João Marcelino e Luís Miguel Henrique.

Na segunda-parte vamos olhar para a contratação de Rúben Amorim e como Portugal tem os treinadores mais caros do mundo.