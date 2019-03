Ramalho espera que o Novo Banco deixe de ter prejuízos até 2026

Antonio Ramalho, CEO do Novo Banco, disse na apresentação de resultados, que o banco recorrente vai continuar a crescer significativamente e os ativos do legado vai descer aceleradamente e por isso “algum dia os dois bancos se hão-de encontrar”. Questionado sobre se esse encontro ocorrerá ainda durante a vida do mecanismo de capital contingente (oito anos que termina em 2026), António Ramalho disse que “seguramente”.

O CEO do banco anunciou que vai vender carteiras de crédito este ano, a que chamou Projeto Nata 2 e Projeto Viriato 2. Vão vender um valor maior em imóveis do que 2018, e créditos “muito imparizados”.

Os ativos que estão hoje sob o mecanismo somam 4 mil milhões de euros, no fim de dezembro. O que compara com 5,4 mil milhões em 2017 e 7,9 mil milhões em junho de 2016.

O banco vai pedir ao Fundo de Resolução 1.149 milhões de euros e elevou para quase 2 mil milhões o valor acionado pelo Novo Banco no âmbito do acordo de capitalização contingente.

António Ramalho diz que vai vender 25% da GNB, ramos reais.

Nas fase das perguntas e respostas o CEO do Novo Banco disse ainda que houve dois reembolsos de DTA (ativos ponderados pelo risco), no valor de 220 milhões, reconheceu que o Estado tem direito a exercer a conversão em capital mas ainda não exerceu.

(Em atualização)