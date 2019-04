A redução da carteira de crédito malparado (NPL – Non Performing Loans) justifica que a agência canadiana DBRS tenha subido um grau no rating de longo prazo do Novo Banco, para B (high) e com perspetiva positiva. No curto prazo, a classificação foi reafirmada em R-4, com perspetiva estável.

Em declarações ao Jornal Económico, o CEO do Novo Banco, António Ramalho, considera que “o upgrade do rating era previsível e desejável porque os esforços de redução do legado de NPL [non performing loans] e imóveis e do custo do funding [custo do passivo] foram notáveis, tal como reconhece a DBRS”.

António Ramalho diz também que a ação de rating da agência canadiana “é o reconhecimento público e internacional da melhoria da performance do banco. Mas o mais positivo deste upgrade é a DBRS manter a perspetiva positiva. Isto significa que a agência mantém a estimativa positiva para o futuro”.

