RE/MAX realizou 536 transações imobiliárias na Madeira

A RE/MAX realizou 62.103 transações imobiliárias, em 2020, sendo que 536 foram na Madeira, o que corresponde a 0,9% do total. Nos Açores foram realizadas 817 transações, o que equivale a 1,3%.

Lisboa foi o mercado em que a RE/MAX realizou o maior número de transações. Em 2020 foram 25.163 transações imobiliárias, o que corresponde a 40,5% do total. No Porto foram mais 8.243, equivalente a 13,3%. Seguiu-se Setúbal com 7.130 transações, correspondente a 11,5%.

A RE/MAX atingiu, em 2020, um volume de preços de 4,6 mil milhões de euros.

“O ano de 2020 começou com muita vitalidade no setor imobiliário. Com o contexto de pandémico, houve naturalmente um abrandamento da atividade do mercado, sentida na segunda metade do mês de março e em abril. Contudo, nos meses seguintes começou a ser desenhada uma linha de recuperação, notória nos indicadores económicos e que se explica pela robustez e forte dinamismo da rede RE/MAX”, disse a CEO da RE/MAX, Beatriz Rubio.

“As perspetivas para o setor imobiliário em 2021 são positivas, atendendo a um conjunto de fatores. Entre eles a estabilização dos preços; a imagem reforçada de resiliência que o setor ganhou o ano passado; as baixas de taxas de juro; a liquidez bancária para concessão de crédito; uma maior adaptação à nova realidade por parte das várias entidades intervenientes ou a progressiva recuperação da atividade económica que acompanhará o processo de vacinação, permitem antever um 2021 mais dinâmico. Depois de um ano atípico, acreditamos que este será um ano mais favorável para o mercado imobiliário português”, disse Beatriz Rubio, sobre as perspetivas da RE/MAX para 2021.