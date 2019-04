Reabilitação do molhe do porto do Porto Santo vai custar 989 mil euros

A reabilitação do molhe principal do porto do Porto Santo vai custar 989 mil euros, de acordo com uma portaria publicada em diário oficial.

O Governo Regional autorizou a distribuição dos encargos relativos a esta obra. Sendo assim estão previstos para 2019 um gasto de 789 mil euros para a reabilitação do molhe principal do porto do Porto Santo enquanto que para 2020 a verba a desembolsar será de 200 mil euros.

O montante que será necessário para executar esta obra de reabilitação do molhe principal do porto do Porto Santo ficará no orçamento da Administração dos Portos da Madeira (APRAM), diz a portaria publicada pelo executivo da Madeira.