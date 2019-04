Reabilitação urbana permitiu dinamizar e tornar atrativos centros urbanos, defendeu economista Vera Gouveia Barros

A reabilitação urbana permitiu dinamizar e tornar mais atractivos os centros das cidades, disse Vera Gouveia Barros, economista, durante a mesa redonda ‘Reabilitar para Crescer’, do Fórum Económico do Funchal, organizado pelo Jornal Económico/Económico Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal, que se está a realizar no Teatro Municipal Baltazar Dias.

“O parque habitacional degradado é um património que precisa de ser recuperado. A mudança do paradigma na reabilitação urbana fez com que os centro das cidades voltassem a ser atrativos”, defendeu a economista.

A reabilitação permitiu dinamizar os centros urbanos, disse Vera Gouveia Barros, que contudo sublinhou que há “um grandes trabalho” para fazer nesta área nem que seja pela preservação do património.

Vera Gouveia Barros disse ainda que em termos legislativos sem tem falhado na área da habitação, alertando para a importância de quando se faz legislação identificar “quais os incentivos que estão subjacentes ao que estamos a aprovar”.

A economista referiu que a oferta de habitação pública “é despiciente”, e que “não existe oferta de habitação para classe média”, citando a Holanda como um dos países com uma séria política de habitação.