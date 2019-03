Readiness IT: uma empresa global a partir da Beira Interior

Fundada em 2015, a Readiness IT é uma referência mundial na área das telecomunicações e trabalha exclusivamente para clientes internacionais. Com um grupo inicial de 25 pessoas, Adérito Ferreira e mais três sócios fundaram a empresa, que em apenas três anos emprega mais de 300 pessoas e em 2019 pretende aumentar as contratações para fazer face aos novos projetos.

A Readiness IT dedica-se a projetos de transformação digital e de integração de sistemas em operadores de telecomunicações em todo o mundo. Na sua carteira de clientes estão alguns dos operadores mais reconhecidos mundialmente, como a Telefónica, Etisalat, Entel, Spark, Claro, SwissCom, T-Mobile, entre outros, e atua em 14 países e seis fusos horários diferentes.

Com quatro escritórios em Portugal (Aveiro, Fundão, Lisboa e Porto), um no Chile em Santiago do Chile e um em Auckland na Nova Zelândia, é hoje considerada uma das empresas top 5 no mundo a operar na área de ‘Order Management’ em operadoras de telecomunicação.

A Readiness IT “é considerada empresa estratégica para o desenvolvimento nacional e tem também contribuído para o desenvolvimento da região da Beira Interior, com a instalação de um escritório nas instalações da antiga Casa da Moagem no Fundão, que emprega mais de 100 pessoas da área tecnológica”, refere fonte oficial.

Recentemente, escolheu também o Fundão para a sua reunião anual, que levou durante dois dias cerca de 300 pessoas de todo o mundo para a região. A empresa planeia ao longo de 2019 recrutar mais 100 recém-licenciados para se tornarem ‘System Ninjas’, pessoas formadas pela empresa para fazer face aos projetos tecnológicos que desenvolve junto dos seus clientes.

Durante os últimos anos de atividade, apresentou resultados que superaram as expectativas. A empresa atualmente fatura mais de 16 milhões de euros e prevê crescer mais 20% em 2019, perspetivando em 2022 ultrapassar os 50 milhões.

“Não será apenas o volume de negócio a exceder as expectativas da empresa nos próximos anos, pelo que os administradores da Readiness IT garantem que irão aumentar o seu capital humano em mais de 500 colaboradores em todo o mundo”.