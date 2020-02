‘Rebranding’ ao fim de 293 anos. Royal Bank of Scotland muda de nome

O Royal Bank of Scotland (RBS) vai mudar o nome da instituição financeira, no final de 2020 para NatWest Group, segundo informações avançadas pela CEO do RBS Alison Rose à Bloomberg.

Alison Rose afirmou que este é o momento certo para fazer uma mudança e alterar o nome do RBS, que já data 293 anos. No entanto, as agências bancárias, como o Ulster Bank, na Irlanda do Norte, do RBS vão manter o nome.

O presidente do RBS Howard Davies também já se manifestou e concorda com a mudança. “Se olharmos para o grupo 80% dos nossos clientes conhecem-nos por NatWest”, afirmou Howard Davies. “Não faz sentido continuarmos a ter o nome de RBS, que foi um nome desenhado para um grupo global de bancos, algo que já não temos”, acrescentou.

Para além da mudança de nome, o RBS anunciou ainda que duplicou o lucro, em 2019, para 3.759 milhões de euros, face ao ano anterior. Os ativos totais situaram-se no final de 2019 em 867.000 milhões de euros, enquanto os depósitos dos clientes atingiram os 443.040 milhões de euros

O banco, que foi resgatado durante a crise do crédito hipotecário há 11 anos, prevê a devolução de 720 milhões de euros, ainda este ano, ao Governo escocês.