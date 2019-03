Receita do IVA cresce 5,7% na Madeira

A receita do Governo Regional obtida através do IVA cresceu 5,7% na Região Autónoma, até janeiro, diz o boletim da Direção Regional do Orçamento e Tesouro.

Em janeiro foi arrecadado, através do IVA, 34,9 milhões de euros, face aos 33 milhões de euros do período homólogo, diz o boletim de execução orçamental.

Se tivermos em conta a receita não fiscal verificamos que o montante obtido pelo executivo regional foi de 65,9 milhões de euros, uma subida face aos 64,1 milhões de euros do período homólogo.

O grau de execução da receita fiscal ficou nos 4% e na receita fiscal atingiu os 13,5% por parte do Governo Regional.