Receita fiscal recuou 6,2% em 2020 para 43,2 mil milhões devido à pandemia

O governador do Banco de Portugal diz que a palavra-chave da tomada de decisões deverá ser a “adaptação das medidas”. Antecipa que o quarto trimestre do ano passado tenha um crescimento semelhante ao do terceiro trimestre, admitindo rever em baixa as projeções para o primeiro trimestre deste ano, ainda que para já considere “cedo” para prever uma recessão para a totalidade do ano.