Receitas da Alphabet superam estimativas mas negócio ‘cloud’ da Google ainda dá prejuízo

A tecnológica norte-americana Alphabet teve uma receita de 56,90 mil milhões de dólares no quarto trimestre, o que correspondeu a uma subida de 23% e uma superação da expectativa dos analistas, que apontavam para apenas 53,13 mil milhões de dólares (cerca de 44,10 mil milhões de euros). Deste montante, 81% deveu-se aos negócios de publicidade da Google, incluindo o YouTube.

A receita de publicidade foi novamente o grande motor destes resultados, atingindo os 46,20 mil milhões de dólares (aproximadamente 38,36 mil milhões de euros) no quarto trimestre do ano – mais dos que os 37,93 mil milhões de dólares reportado no mesmo trimestre do ano anterior.

Pela primeira vez, o relatório e contas da dona da Google apresentou dados sobre o negócio de computação da nuvem da empresa: apesar de a Google Cloud ter tido prejuízo operacional trimestral 1,24 mil milhões de dólares, as vendas anuais de 13,059 mil milhões de dólares, o que representa uma subida homóloga de 46%.

O consenso do mercado em Wall Street era o de que a Alphabet fosse divulgar um aumento de 4,1% no resultado por ação no quarto trimestre, para 15,98 dólares, mas esse resultado também bateu as estimativas: 22,30 dólares por ação.

Já o segmento de “Outras Apostas” da empresa, que inclui a unidade de ciências da vida Verily e a unidade de mobilidade Waymo, arrecadou 196 milhões de dólares (163 milhões de euros) no quarto trimestre e totalizou 657 milhões de dólares (545 milhões de euros) durante o ano.