Receitas da DPD em Portugal subiram 13% em 2020 (com ÁUDIO)

As receitas do grupo DPD atingiram um total de 78,9 milhões de euros em Portugal no ano passado, o que representou um crescimento homólogo de 13,6% face ao ano de 2019, revelou a empresa de entrega de encomendas esta quarta-feira, 3 de março, em comunicado.

Em termos globais, o grupo DPD atingiu os 11 mil milhões de euros em receitas, o que significou um crescimento de 42% em comparação com 2019. Este aumento deveu-se pela pandemia de Covid-19 que colocou o mundo em confinamento, levando a que a maioria das encomendas fosse realizada através da internet e posteriormente entregues ao domicílio.

No caso do grupo DPD, foram mais de 500 milhões de entregas feitas em 2020, quando comparado com o ano anterior. Em todo o mundo foram entregues 1,9 mil milhões de encomendas, o equivalente a 7,5 milhões por dia. O dia recorde atingiu os 13,9 milhões de encomendas em todo o mundo na Cyber Monday de 30 de novembro de 2020.

Em Portugal, o grupo DPD conta com 14 estações (Vila Real, Porto, Maia, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Torres Novas, Póvoa de Santa Iria, Lisboa, Corroios, Évora, Faro e Funchal) e uma frota de mais de 600 viaturas de distribuição, empregando 1.200 colaboradores.