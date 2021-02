Receitas da Huawei crescem em 2020 apesar das sanções impostas pelos EUA

A chinesa Huawei revelou um “ligeiro crescimento” de receita e lucro em 2020, indo ao encontro das previsões da empresa, numa em que o governo norte-americano endureceu as sanções à fabricante chinesa de equipamentos e telecomunicações, segundo a “Reuters”

Em 2019 o governo liderado por Donald Trump levantou preocupações com a segurança dos dados pessoais dos utilizadores de dispositivos desenvolvidos pela Huawei, culminando num conjunto de sanções que acabaram por afetar a capacidade da empresa em produzir os seus próprios chips e fornecer componentes a produtores estrangeiros. Por sua vez, a Huawei negou repetidamente que representa um risco de segurança.

“A Huawei foi confrontada com algumas dificuldades extraordinárias no ano passado”, disse o presidente rotativo Ken Hu no evento ‘Mobile World Congress’ (MWC) em Shanghai, China. “As operações ficaram relativamente estáveis ​​e em linha com a nossa estimatia, registando um ligeiro crescimento na receita e no lucro.”

O fundador e presidente-executivo da Huwaei, Ren Zhengfe, afirmou ter a esperança de que o governo norte-americano liderado por Joe Biden “abrace uma política aberta” para as empresas norte-americanas que fazem negócios com a Huawei.

A China gastou mais de 260 bilhões de yuans (33,5 mil milhões de euros) a desenvolver a sua rede 5G, segundo um funcionário do Ministério da Informação e Tecnologia citado consultado pela “Reuters” na terça-feira, dia 23 de fevereiro.

Na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, a Huawei apresentou o seu novo telefone dobrável 5G ‘Mate X2’, que usa o processador desenvolvido pela tecnológica chinesa, o ‘Kirin’.

A Huawei disse que o Mate X2, o terceiro telemóvel dobrável do grupo, tem gráficos mais nítidos e melhor som para filmes e jogos. O dispositivo usou o ‘chip’ de processador mais avançado fabricado pela empresa, o Kirin 9000.

Este telemóvel oferece uma “experiência verdadeiramente imersiva”, disse o presidente da unidade de consumo da Huawei, Richard Yu, num evento transmitido ‘online’.

O Mate X2 estará disponível a partir de 17.999 yuans (2.288 euros), indicou Yu.