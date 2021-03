Receitas da Lego crescem 13% para 5,8 mil milhões em 2020

As receitas anuais do grupo Lego cresceram 13% em relação a 2019 para 43,7 mil milhões coroas dinamarquesas (5,8 mil milhões de euros) e as vendas ao consumidor aumentaram 21% durante o mesmo período. O lucro operacional foi de 12,9 mil milhões coroas dinamarquesas (1,7 mil milhões de euros), um crescimento de 19% quando comparado ao período homólogo. A quota de mercado da marca também cresceu a nível global e nos seus 12 principais mercados.

Segundo a empresa, as vendas em 2020 foram geradas por “pessoas de todas as idades que gostam de construir com peças Lego, inspiradas por um portefólio forte, oferecendo criatividade para todas as idades e interesses”.

Niels Christiansen, CEO do Grupo Lego, afirmou que “as crianças e os adultos gostam de brincar com Lego e isso vai ser sempre o foco da empresa. Mas hoje as crianças crescem num Mundo digital, onde sem esforço podem juntar o online e o físico. Estamos felizes por podermos oferecer-lhes experiências seguras e divertidas que ofereçam novas formas de aprender e de serem criativos”.

Em 2020 o Grupo Lego anunciou um investimento a três anos de 400 milhões de dólares americanos (335,5 milhões de euros) em iniciativas sustentáveis. Estas estariam focadas em trazer a aprendizagem, reduzir o impacto ambiental e garantir um local de trabalho inclusivo para todos os colaboradores.

Como parte destes esforços, o grupo chegou a 3,2 milhões de crianças, muitas com necessidades especiais, através de iniciativas de ‘aprender a brincar’. A empresa também começou a experimentar a utilização de sacos de papel para substituir os sacos de plástico de uma só utilização nos seus produtos e anunciou um compromisso para reduzir as emissões de carbono em 37% até 2032, uma meta aprovada pela organização ‘Science Based Target’ e consistente com os níveis necessários para manter o aquecimento global abaixo dos 1.5ºC.

Ao longo do ano, o Grupo Lego também anunciou parcerias com várias organizações para apoiar os seus esforços para ter um impacto positivo na sociedade e no planeta. A empresa vai começar a trabalhar com a ‘UN Women’ para dar poder às mulheres em todos os locais de trabalho do Grupo e na Fundação Ellen MacArthur para explorar modelos de economia circular.