Receitas da Schindler cresceram 3,6% em 2019, para cerca de 10,6 mil milhões de euros

O ano de 2019 foi mais um exercício de crescimento para a Schindler, com a receita a aumentar 3,6%, alcançando os 11.271 milhões de francos suíços,. cerca de 10,6 mil milhões de euros ao câmbio atual.

“A Schindler voltou a crescer em 2019, apesar das incertezas políticas e económicas verificadas a nível global. Os mercados enfrentaram o protecionismo, a volatilidade da moeda e uma subida dos custos laborais. Apesar do contexto, a Schindler conseguiu aumentar a sua carteira de encomendas em 3,9%, alcançando 12.123 milhões de francos suíços”, cerca de 11,4 mil milhões de euros, avança o comunicado da empresa germânica.

Por seu turno, os lucros operativos alcançaram, por seu lado, os 1.258 milhões de francos suíços, ou seja, cerca de 1.182 milhões de euros, que correspondem a uma margem EBIT de 11,2%.

Já o lucro líquido da Schindler foi de 929 milhões de francos suíços, cerca de 873 milhões de euros, e o ‘cash flow’ operativo situou-se nos 1.185 milhões de francos suíços, cerca de 1.088 milhões de euros.

“A Schindler volta a registar valores anuais positivos, uma conquista que, analisada no contexto do setor do transporte vertical a nível internacional, foi favorecida pelo aumento da procura geral no mercado das novas instalações. Tal foi impulsionado, principalmente, pela região da Ásia-Pacifico, sobretudo China e América do Norte”, destaca um comunicado da empresa.

O mesmo documento assinala que, “no caso concreto da Schindler, os bons resultados têm também na sua base uma aposta na inovação e na tecnologia, considerando que a empresa adotou uma postura clara, direcionada para a transformação digital do negócio”.

“Desta forma, a solução ‘Schindler Ahead’ aumentou significativamente o número de unidades conectadas, abrindo caminho para a transição da conectividade e funcionalidade na ‘cloud'”, destacam os responsáveis da Schindler.

“Esta realidade digital não interfere, no entanto, com as atividades mais tradicionais do grupo ao nível de negócios. A instalação de equipamentos de transporte vertical e a reabilitação continuam a ser as suas principais fontes de rendimento. Todas estas atividades seguem as premissas claras que identificam a marca, como a garantia de segurança e a excelente qualidade das suas equipas e colaboradores”, asseguram os responsáveis da Schindler.

“No geral, na Schindler, todas as linhas de produtos geraram crescimento em comparação com o ano anterior. A Ásia-Pacífico foi a região que mais cresceu, seguindo-se a América e EMEA (Europa, Médio Oriente e África)”, conclui o referido comunicado.