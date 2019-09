Receitas do Governo da Madeira quebram 2,3% mas despesa sobe 9,6%

As receitas do Governo da Madeira registavam um decréscimo de 2,3%, até agosto, para os 869 milhões de euros, enquanto que a despesa apresenta uma quebra de 9,6% para os 994 milhões de euros, face ao período homólogo, o que resulta num saldo negativo de 124 milhões de euros, de acordo com os dados da Direcção Regional do Tesouro e Orçamento.

Os impostos diretos e indiretos, tiveram uma quebra de 8,6% e uma subida de 9,4%, para os 170 milhões de euros e os 384 milhões de euros.

As receitas correntes e de capital tiveram quebras de 1,9% e de 5%.

Já a despesa corrente e de capital sofreu um aumento de 9,1% e de 14,4%, para os 896 milhões de euros e os 97 milhões de euros

Em termos de despesa, a rubrica ‘juros e outros encargos’ atingiu os 211 milhões de euros, uma subida de 24%, face ao período homólogo.