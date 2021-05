Receitas dos principais clubes europeus cairam 11% em 2020

Pela primeira vez em 10 anos, as receitas dos clubes nas principais ligas europeias diminuíram na temporada 2019/20, após nove temporadas consecutivas em crescimento. A queda de 11% é equivalente a um corte de receita de 20,4 milhões de euros, segundo a avaliação dos clubes de futebol’ elaborada pela Kpmg ‘The European Elite 2020 study’.

O corte na receita deve-se, sem surpresa, às restrições provocadas pela pandemia de Covid-19, que levou ao encerramento dos estádios e afetou as vendas de bilhetes de época. No total, espera-se que as equipas deixem de ganhar entre 650 a 750 milhões de euros.

O Real Madrid mantém-se pelo terceiro ano consecutivo como o clube mais valioso da Europa, apesar de sofrer uma diminuição de 16% no seu valor, para 2,9 mil milhões de euros. O pódio é completado por FC Barcelona e Manchester United, que trocam as suas posições em relação ao ano anterior. O FC Barcelona está avaliado em 2,8 mil milhões de euros e o clube inglês em 2,6 milhões de euros.

O diretor global de desporto da Kpmg, Andrea Sartori, defendeu que “o futebol de hoje precisa de uma revisão da governança, da redistribuição do poder ou da redução do tamanho das ligas”.

Os clubes europeus que mais perderam valor na última temporada foram o Schalke 04, relegado à segunda divisão alemã, com um decréscimo de 38%, para 502 milhões de euros, e a AS Roma, com uma queda de valor de 33%, para 405 milhões de euros.

Da lista de 32 clubes europeus disponibilizada pela Kpmg, apenas sete deles encerraram o exercício de 2019/20 em terreno positivo, número muito distante dos vinte que alcançaram o mesmo marco na temporada anterior.