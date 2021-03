Recicle o plástico para proteger o planeta

Temos de continuar a eliminar o plástico a mais!

Sabia que em 2050 haverá mais plástico do peixe no mar? Todos podemos mudar este futuro. Reciclar o plástico é um comportamento obrigatório e tem de fazer parte da rotina de todos os cidadãos. Reciclar é um pequeníssimo esforço para os consumidores e um grande contributo para o Planeta.

Porém reciclar já não chega! Os nossos hábitos de consumo precisam de mudar a montante da reciclagem:

Repensar: antes de decidir comprar, pense duas vezes.

Recusar e reduzir: embalagens desnecessárias e produtos descartáveis.

Reutilizar: repare, transforme, invente

Os consumidores estão, cada vez mais, apreensivos com os consumos excessivos e poucos eficientes para o meio ambiente. O plástico é uma das grandes preocupações, já que tem grande impacte ambiental e é extremamente prejudicial para a saúde do homem. Dependendo do material plástico utilizado, este poderá demorar mais 500 anos a degradar-se, ficando todo este tempo a poluir o nosso planeta.

A solução para o nosso futuro passa pela responsabilidade de todos, produtores e consumidores, e obriga a mudanças socioeconómicas urgentes e concretas.

Seja um “consumidor à maneira” e denuncie os excessos de plástico! Para o efeito, a DECO disponibiliza um endereço de email (plasticoamais@deco.pt), uma página nas Redes Sociais e incentiva a utilização do hashtag #plasticoamais nas redes sociais, para que os consumidores partilhem fotografias de produtos, excessiva ou injustificadamente embalados em plástico.

