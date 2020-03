Reckon.ai: a startup portuguesa que quer concorrer com a Amazon

O Pingo Doce localizado na Universidade Nova SBE abriu há pouco mais de um ano e já é conhecido por ser o supermercado mais tecnológico em Portugal. Equipado com tecnologia Reckon.ai, a startup portuguesa quer competir com os gigantes, nomeadamente com a Amazon Go que tem aberto mini-mercados e vai abrir agora o grande supermercado com tecnologia que não permite dinheiro.

Em entrevista ao Jornal Económico, Ana Pinto, fundadora e CEO da startup portuguesa Reckon.ai, fala de como a tecnologia pode ser implementadas em outras cadeias de retalho e de como se iniciou na análise de retalho e depois passou para a implementação da tecnologia num supermercado da Jerónimo Martins.

Como é que se passa da análise de retalhistas concorrentes para uma tecnologia onde o consumidor não precisa de dinheiro físico para ir às compras?

A Reckon.ai, startup que nasceu em outubro de 2017, teve sempre por base a tecnologia de visão por computador (área de inteligência artificial que permite aos computadores interpretar, de forma high level, imagens e vídeos), para construir o seu motor de análise competitiva para o retalho. Começámos a aplicar esta tecnologia e know-how em processamento de imagem para reconhecer produtos num ambiente real e criar uma experiência de compra rápida e conveniente. Assim, surgiu, em 2019, o Go 24/7, disponível na Universidade Nova SBE.

Por que processo passou a startup? Uma vez que se trata de assuntos tão diferentes, embora ligados ao retalho.

A missão da Reckon.ai é transformar o retalho através da IA, automatizando e otimizando alguns dos mais importantes processos no retalho, sendo que alguns são ainda feitos de forma manual. Deste modo, esta automatização, numa primeira fase, resultou numa plataforma onde os retalhistas conseguem analisar a sua concorrência e perceber como se posicionam no mercado, permitindo-lhes ter uma visão muito rápida e assertiva das estratégias de pricing dos seus concorrentes. Com isto, os retalhistas conseguem entender e otimizar os preços praticados, melhorando não só a sua rentabilidade, mas também ganhar competitividade comercial. Este produto é utilizado de forma central nas sedes dos nossos clientes. Por outro lado, a tecnologia presente na Nova SBE está relacionada com a experiência do consumidor em loja. No futuro, ambas as aplicações estarão conectadas.

Que tipo de análise faziam à concorrência retalhista? Quais as vantagens desta aplicação para os consumidores?

A análise de concorrência continua a ser feita e é apenas um dos muitos processos nos quais queremos ajudar os retalhistas. O modelo de pricing determina a posição de uma empresa no mercado e a consistência nas ações é a chave para reter e fidelizar os consumidores.

Com quantas cadeias retalhistas trabalham?

Estamos em contacto com diversos retalhistas e a explorar de que forma os podemos ajudar nas suas transformações.

A tecnologia da Reckon.ai está presente no Pingo Doce da Nova SBE. Como surgiu o convite e quais os passos dados até a tecnologia em questão ser utilizada?

O fit da nossa tecnologia com a visão para loja da Nova SBE ocorreu naturalmente. Fomos desafiados a aplicar a tecnologia para reconhecer todos os artigos que estão no armário e saber o seu stock em real-time, permitindo, por exemplo, distinguir se o consumidor tirou da prateleira uma Coca-Cola normal ou uma Coca-Cola Zero.

Sendo um conjunto de várias empresas, o que faz a Reckon.ai neste Pingo Doce?

A Reckon desenvolveu os algoritmos de inteligência artificial presentes no armário Go 24/7, onde é possível comprar produtos sem necessidade de os “scanear”, ou registar numa caixa. A tecnologia faz isso pelo cliente, permitindo assim uma experiência de compra conveniente e em poucos segundos.

Quais as vantagens que a tecnologia presente na Nova SBE permite aos utilizadores?

A Nova SBE e o Pingo Doce estão a trazer inovação a um pólo que se tem diferenciado no panorama nacional e internacional por isso mesmo. Com esta solução, estão a abrir portas ao futuro do retalho e a proporcionar uma experiência de compra única em Portugal, em que a tecnologia permite que todo o processo de compra seja rápido, conveniente e cashless.

Esta tecnologia na Nova SBE pode ser aplicada a outros grandes retalhistas?

Estamos a viver numa fase onde os retalhistas, em geral, procuram conhecer o seu cliente e isso passa por também desenvolver soluções que visam melhorar as suas experiências de compra. Sendo essa a visão do retalhista, a tecnologia pode ser aplicada.

Quais as diferenças entre a Reckon.ai e a Amazon Go? Têm mais vantagens?

Se estivermos a falar da tecnologia base, podemos dizer que ambas as soluções são muito semelhantes. Contudo a nossa solução tem um custo de implementação mais baixo, permitindo criar uma compra cashless e conveniente para vários tipos de negócio.

A equipa é composta por quantos membros?

Atualmente, temos uma equipa de 6 elementos e estamos ativamente a contratar programadores.

Atualmente estão a desenvolver alguma tecnologia que pode ser implementada no dia a dia?

A tecnologia da Reckon.ai é uma tecnologia já implementada no dia-a-dia dos retalhistas e dos consumidores, que se foca nas necessidades do presente, mas sempre a identificar os desafios do futuro dos retalhistas.

Estão a pensar na internacionalização?

Sem dúvida. Já nascemos com esse mindset e não há outro caminho, senão a abordagem internacional.