Reclamações contra a CP aumentam 82% em abril

As reclamações dirigidas à CP – Comboios de Portugal registaram um aumento significativo, segundo os dados do Portal da Queixa. Os mesmos dados revelam que entre 7 de abril de 2018 e 7 de abril de 2019, as queixas dispararam 82%, em comparação com o período 2017-2018. Um ponto comum nas duas análises são os atrasos, o principal motivo das reclamações apresentadas.

O Portal da Queixa tem verificado uma crescente insatisfação dos consumidores em relação à CP. Desde janeiro, a rede dedicada às queixas já apresenta 126 reclamações. Ao realizar a análise dos dois períodos temporais, o portal notou que de 2017 a 2018 foram recebidas 339 reclamações, sendo que entre 2018 e 2019 foi verificado um total de 617 reclamações, representando um aumento de 82%.

O maior número de reclamações prende-se com os atrasos de que os comboios da CP são alvo. No entanto, os consumidores denunciam ainda falta de condições, supressão de comboios e devolução de dinheiro por engano no preço do bilhete.

O Portal da Queixa avança também que a página da CP mostra uma falta de resposta entre a empresa e os consumidores, uma vez que o índice de satisfação é apenas de 4.7 numa escala de 100. A taxa de resposta do último ano é de 0%, e das reclamações apresentadas durante o último ano, apenas 14 foram resolvidas.

Um relatório divulgado pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes sobre o estado da linha ferroviária em Portugal, no ano de 2017, garantia que os comboios geridos pela CP passavam cada vez mais tempo fora de circulação. Em comparação com a Fertagus, a única empresa privada de comboios para passageiros, a diferença entre as duas era bastante evidente.

Enquanto na Fertagus a taxa de imobilização para manutenção e de reparação se manteve estável nos 6% entre 2015 e 2017, a CP apresentou uma subida. Na CP, as carruagens subiram de 14% para 19% e as automotoras e locomotivas aumentaram de 12% para 16%, sendo que, diariamente, uma em cada seis se apresenta imobilizada.