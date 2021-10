Reclamações sobre o IMT no Portal da Queixa aumentaram 179% este ano

O Portal da Queixa recebeu um total de 3.776 reclamações dirigidas ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) desde o início do ano até 30 de setembro, o que se traduz num aumento de 179% face a igual período de 2020. Entre as principais razões para o descontentamento estão problemas relacionados com a carta de condução, segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira.

O aumento de 179% face a 2020, onde foram registadas 1.354 queixas, deve-se sobretudo a problemas como a obtenção da carta de condução, troca de título de condução estrangeiro, renovação, emissão e envio, que reúnem 62% das queixas.

O Portal da Queixa refere que, ao longo deste ano, o número de queixas evoluiu de forma crescente a nível mensal, sendo que só no mês de setembro foram apresentadas 577 queixas contra o IMT.

Os problemas relacionados com veículos (homologações, matrículas, livretes, documentação, inspeções), correspondem a 12% no total das queixas apresentado este ano, ao qual se juntam reclamações atribuídas à “falta de qualidade dos serviços de atendimento e do funcionamento do portal do IMT”, entre outros problemas, que são responsáveis por 4% do total em 2021. Por fim, a “dificuldade na marcação de exames de avaliação” foi outro dos problemas apontados pelos condutores (2% das queixas).

O Portal da Queixa recebe uma média mensal de 15 mil reclamações e é visitado por mais de três milhões de consumidores por mês.