O recolher obrigatório na Madeira passa para as 19h00, a partir de segunda-feira, confirmou Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira, durante uma visita a uma exploração agrícola, em Santa Cruz.

Desde segunda-feira e até sexta-feira a Madeira entrou em recolher obrigatório às 18h00, sendo que a maior parte das atividades económicas encerra às 17h00, salvo as devidas exceções.

A partir da próxima segunda-feira as coisas mudam e o recolher obrigatório passa a ser feito às 19h00, na Madeira. A maior parte das atividades económicas, salvo as devidas exceções, são encerradas às 18h00. No fim-de-semana o recolher obrigatório é às 18h00 e o fecho das atividades económicas é às 17h00.

A Madeira deve manter esta medidas até à páscoa, disse o líder do executivo madeirense, mas serão feitas avaliações semanais relativamente à manutenção ou alívio das medidas contra a covid-19.

A região tem 1553 casos ativos de coronavírus, 34 são importados e 1519 de transmissão local, de acordo com os dados da Direção Regional de Saúde (DRS).