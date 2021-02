Reddit, crude, Bitcoin e inflação. Hoje há “Mercados em Ação” às 17 horas

Nesta edição, Shrikesh Laxmidas (diretor-adjunto do JE), Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) e Steven Santos (head of trading platforms & brokerage no BiG – Banco de Investimento Global), analisam o que poderá mudar na regulação depois do fenómeno ‘Reddit/GameStop’, as perspectivas no mercado petrolífero após os preços terem tocado em máximos de um ano e ainda o papel da Tesla no novo recorde da Bitcoin.

O painel irá analisar ainda o que se espera em termos da inflação nos Estados Unidos e reações da Reserva Federal e, por fim, como está a decorrer a época de resultados nos dois lados do Atlântico.

Se perdeu o programa da semana passada, pode ver aqui: