Rede internacional de cabeleireiros critica promoção de “prestação de serviços de beleza ao domicílio”

A rede internacional de cabeleireiros Jean Louis David insurgiu-se contra um estudo publicado pela plataforma OLX na passada sexta-feira, na qual este mostrava uma crescente procura por serviços de cabeleireiro durante o confinamento. A marca adianta ainda que “já apresentou uma queixa formal às autoridades competentes” para tentar combater a ilegalidade.

A marca de cabeleireiros “vem manifestar o seu profundo desagrado e desaprovação por plataformas online, como o OLX, promoverem prestação de serviços de beleza ao domicílio em período de confinamento geral”, lê-se no comunicado emitido esta segunda-feira pela empresa.

A rede de cabeleireiros, atualmente impedida de trabalhar devido às proibições decretadas pelo Governo durante o confinamento geral, “não considera aceitável que esta situação possa existir”, referindo-se à publicação do estudo que aborda o aumento da procura por estes serviços fornecidos em domiciliário.

“Considera ainda que não é possível que o OLX seja conivente com a marcação de serviços de cabeleireiro e estética ao domicílio em período de confinamento geral, que como é do conhecimento público tem tido um impacto sem precedente a nível social e económico, incluindo no sector dos cabeleireiros”, indica a marca em comunicado.

A Jean Louis David, uma das maiores cadeia de cabeleireiros em Portugal, relembra que “existem muitos salões e profissionais da área dos cabeleireiros que mantêm com esforço as suas obrigações fiscais, cumprindo todas as normas de segurança estabelecidas pela DGS”. Atualmente todos estão de portas encerradas e a cumprir rigorosamente o confinamento geral, como tal não é para a marca admissível que situações como a que vieram a público sejam possíveis e que não haja uma fiscalização mais apertada e punição para estes casos”, lê-se ainda.