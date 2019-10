Reduza a sua fatura de água sem passar sede

Neste universo de despesas, cada agregado familiar pode poupar, em média, 210 euros por ano, apenas com medidas simples e acessíveis de eficiência hídrica nos edifícios. A gestão inteligente da água é, assim, uma medida lógica para o seu bem-estar e para a sua carteira.

Como economizar, então, através da eficiência?

Para poupar na fatura da energia em casa, já não fica “às escuras”. Sabe, em geral, o tipo de medidas que tem ao seu dispor, na compra de equipamentos (p.e., eletrodomésticos, iluminação mais eficiente), em intervenções no imóvel (p.e., janelas eficientes Classe+), no autoconsumo de energia renovável ou no uso de sistemas de gestão inteligente.

Ora para reduzir a fatura da água, não tem de ficar “com sede”. Tem também ao seu dispor muitas opções para ser mais eficiente no uso da água, sem afetar o seu conforto nem os usos habituais (que devem ser, na mesma, usos necessários e conscientes). Damos alguns exemplos:

· Escolhas simples e acessíveis na aquisição ou substituição de equipamentos: redutores de caudal; torneiras com caudal e características adequadas a cada uso; eletrodomésticos com menor uso de água; sistemas de produção de águas quentes sanitárias; sistemas de rega; etc.;

Saiba se está na hora de trocar as suas torneiras

Consulte um técnico especializado para avaliar o nível de eficiência das suas torneiras e chuveiros e/ou procure dispositivos mais eficientes no mercado. De uma forma simples, também poderá avaliar o desempenho das suas torneiras ou chuveiros através de uma medição de caudal (volume de água medido num determinado período de tempo) e comparar com os caudais de referência para chuveiros, torneiras de lavatório e cozinha.

Intervenções mais profundas no imóvel: redes de água em caso de perdas; sistemas de circulação e retorno de água quente;

Descubra se tem perdas de água na rede predial ou equipamentos

Os consumos elevados de água poderão estar associados a desperdícios ou a fugas na rede. Se as fugas forem muito significativas, poderão ser detetadas de uma forma simples, através da observação de consumo no contador quando se fecha a água (poderão ser necessários períodos prolongados de tempo para uma contabilização efetiva, p.e., durante a noite). Para uma análise mais fina, poderá instalar, ou solicitar aos serviços de abastecimento de água do seu concelho um serviço de comunicação dos consumos e o envio de alertas sempre que se registem anomalias, como consumos exagerados face aos seus consumos habituais.

Aproveitamento de “água renovável”: sistemas de retenção e armazenamento de águas pluviais, incluindo coberturas verdes; reutilização de águas cinzentas;

Sistemas de monitorização de consumos em tempo real, gestão de faturas ou gestão inteligente dos equipamentos, ajudando a identificar e reduzir consumos desnecessários.

Atenção: como na energia, o conforto no uso da água não tem de implicar desperdício. Assim, se às medidas de eficiência dos equipamentos e da sua casa juntar maior racionalidade no consumo, os ganhos serão maiores. Quando não está a usar, não vale a pena gastar.