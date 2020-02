Região de Lisboa vai apresentar estratégia de turismo até 2024

A Associação turismo de Lisboa (ATL) e a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) vão apresentar hoje, dia 10 de fevereiro, pelas 11 horas, o Plano Estratégico de Turismo para a Região de Lisboa entre 2020 e 2024.

A iniciativa vai contar com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando Medina; assim como do presidente-adjunto da ATL, José Luís Arnaut.

Também presente no evento estão confirmados o presidente da ERT-RL, Vitor Costa, além do presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus.

“Nesta apresentação será feito um balanço do desempenho do turismo na região de Lisboa e apresentada a estratégia e o programa de ações a implementar até 2024”, adianta um comunicado conjunto da Turismo de Lisboa e da ERT-RL.

O evento terá lugar no Palácio Nacional da Ajuda, na Sala dos Embaixadores.