“Regiões Ultraperiféricas devem ter diferenciação positiva”, diz Presidente da ACIF

O Presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), Jorge Veiga França, disse esta quinta-feira, durante o II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora que as Regiões Ultraperiféricas (RUP) devem ter “uma diferenciação positiva e não uma diferenciação negativa como ultimamente têm tido”.

Jorge Veiga França referiu, relativamente à questão polémica do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) que em 2013 o Banco de Portugal publicou que 12% da totalidade do investimento estrangeiro fez-se através do CINM.

Num painel que abordava as oportunidades e medidas de apoio ao investimento, o Administrador da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), Filipe Teixeira, realçou as medidas que a Zona Franca implementou no âmbito da desburocratização dos processos.

Neste sentido, o administrador da SDM disse que foi criado um conservatório privativo para acelerar o processo de criação de empresas. Filipe Teixeira afirma que a criação de uma empresa antes demoraria dois ou três meses e agora é possível em prazos muito mais curtos.

O Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, também refere que é importante haver estabilidade fiscal para que o investidor tenha confiança.