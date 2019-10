Registo Internacional de Navios da Madeira está no top 15 mundial

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) destacou o país pelo crescimento constante da sua frota, desde 2013, em virtude do trabalho feito no âmbito do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR). Quanto às Nações Unidas, os dados mais recentes confirmam a entrada de Portugal no top 15 dos Registos a nível mundial, devido ao MAR.

No que diz respeito à União Europeia, confirma-se que o Registo Internacional de Navios da Madeira é o terceiro, atrás de Malta e Chipre.

Os elogios à Bandeira portuguesa decorreram de um estudo da OCDE no qual Portugal é apontado como um dos poucos estados de bandeira da Europa que obtiveram sucesso constante no crescimento da sua frota, durante os últimos anos.

Nos últimos anos, em vários fóruns e organismos internacionais, a qualidade e o crescimento da marinha mercante com bandeira portuguesa tem sido amplamente reconhecidos, com base em análises que têm como denominador o Registo Internacional de Navios da Madeira, e que colocam indiscutivelmente o país entre os mais respeitados e competitivos do mundo neste sector.

Do ponto de vista da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), para este posicionamento internacional da bandeira portuguesa no sector do shipping tem sido determinante o papel do Registo Internacional de Navios da Madeira, não só devido ao número de navios de comércio registados e correspondente tonelagem de arqueação bruta como também à capacidade de atrair armadores de grande qualidade.