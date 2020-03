Registos e Notariado pedem à ministra da Justiça para encerrar Lojas do Cidadão

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN), em nota pública aos seus associados, critica a ministra da Justiça por não atender às preocupações da ministra da Saúde no que se refere à prevenção da propagação do Covid-19, depois de Marta Temido ter anunciado a suspensão de iniciativas que juntem mais de mil cidadãos em recintos fechados. Um número de pessoas que, segundo o STRN, está concetrado diariamente em muitas Lojas de Cidadão do país como as do Braga, Porto, Aveiro, Laranjeiras, Odivelas, Saldanha, Marvila, entre outras.

O STRN pede, assim, que se encerrem as Lojas de Cidadão de todo o país, à semelhança do que acontece com Felgueiras e Lousada, onde mais de 100 mil pessoas estão em isolamento social e foram encerradas escolas públicas e privadas e vários equipamentos nos dois concelhos onde foram detectados 19 dos 23 casos positivos de Covid-19 no norte do país.

“Sabendo, que estando encerrados os serviços em Felgueiras e Lousada, não tem o Governo, nas pessoas da ministra da Saúde e da ministra da Justiça, o discernimento necessário para concluir de que as pessoas de Felgueiras e Lousada com necessidades em efectuar os mais diversos pedidos de natureza administrativa vão, imediatamente, circular para a periferia, concretamente para Penafiel, Paços de Ferreira; Guimarães; Paredes, Valongo, Ermesinde, Maia; Porto, Vila Real, pelo que estas Conservatórias, Lojas de Cidadão e Nascer Cidadão deverão ser encerradas”, alerta o STRN.

Em comunicado, o STRN recorda as declarações da ministra da Saúde, Marta Temido, ao dar conta de que o Governo recomendou a suspensão de iniciativas que juntem mais de mil cidadãos em recintos fechados, assim como os que tenham mais de 150 pessoas nos concelhos de Felgueiras e Lousada, os mais afectados pelo surto.

Para o STRN, não obstante, a maior concentração do Covid-19 se sediar no Norte do País, todas as unidades de trabalho que agreguem mais de 150 pessoas, defende, deverão ser encerradas a nível nacional, em especial as Lojas de Cidadão, por todas elas agregarem em contínuo mais de 150 pessoas. E realça que as grandes Lojas de Cidadão como as do Braga, Porto, Aveiro, Laranjeiras, Odivelas, Saldanha, Marvila, entre outras, atendem centenas de pessoas “ultrapassando em larga escala, a média de 1.000 pessoas diárias, não esquecendo as grandes unidades orgânicas do IRN”.

Este sindicato deixa ainda críticas a Francisca Van Dunem: “numa matéria tão importante que é o combate deste vírus a senhora ministra da Justiça não tem o discernimento de acompanhar a situação com a sua homóloga, senhora ministra da Saúde e agir em conformidade?”

Governo recomenda suspensão de eventos com mais de cinco mil pessoas

Marta Temido, recomendou esta segunda-feira, 9 de março, à noite que os eventos com mais de cinco mil pessoas em espaço aberto sejam cancelados ou adiados.

A medida surge no seguimento do plano de combate à propagação do novo coronavírus no país, onde existem, neste momento, 31 pessoas infetadas e 375 casos suspeitos.

Além disso, o Governo recomendou ainda a suspensão de iniciativas que juntem mais de mil cidadãos em recintos fechados, assim como os que tenham mais de 150 pessoas nos concelhos de Felgueiras e Lousada, os mais afetados pelo surto.

A medida foi anunciada após uma reunião na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, na qual participaram os ministros da Administração Interna e da Saúde, Eduardo Cabrita e Marta Temido, respetivamente.

O aumento dos doentes infetados com o novo coronavírus na Região Norte levou a Direção-Geral da Saúde (DGS) a mandar encerrar todas as escolas públicas e privadas destes dois concelhos. Foram também encerrados ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas.

A nível nacional, a Universidade de Coimbra como a Universidade de Lisboa suspenderam também as atividades presenciais devido ao surto de coronavírus em Portugal.

O Governo anunciou ainda que os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela epidemia em Itália estão suspensos.