Reino Unido está a considerar emitir certificados Covid-19 para reabrir eventos desportivos

O Reino Unido pondera emitir certificados Covid-19 com o objetivo de voltar a abrir os estádios, anunciou o ministro da Cultura britânico Oliver Dowden esta sexta-feira, dia 19 de março, afirmando que é “crucial” para o futuro da indústria trazer as multidões de volta aos grandes eventos do verão.

“Outra coisa que estamos a considerar é uma certificação Covid-19, e vamos testar se podemos usar essa certificação para facilitar o regresso dos adeptos aos eventos desportivos”, cita o “The Guardian” as declarações de Dowden, cujo departamento é responsável pelo desporto.

“[Estamos] a trabalhar com muitas pessoas para perceber como é que podemos trazer as pessoas de volta com segurança em grande número, porque se não conseguirmos fazer isso neste verão, começo a ficar realmente preocupado com o futuro daqueles [indústrias]”, acrescentou, referindo-se também aos cinemas.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson irá receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, tal como ocorreu com o primeiro-ministro português, António Costa.

O inquilino do número 10, em Downing Street, que já esteve infetado com o coronavírus e chegou a desenvolver um quadro clínico grave de Covid-19, defendeu a vacina britânica numa conferência de imprensa na última quinta-feira.

“A vacina da Oxford é segura e vacina da Pfizer também é segura. O que não é seguro é apanhar Covid, por isso é tão importante que todos nós apanhemos as nossas vacinas assim que chegar a nossa vez”, disse ele.