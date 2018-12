Reino Unido freta navios e coloca 3.500 militares em alerta para eventual “Brexit” caótico

A prioridade do Governo do Reino Unido é aprovar o acordo com a União Europeia para uma saída ordenada, mas ao mesmo tempo está a precaver-se para uma eventual Brexit caótico, sem acordo. Desde logo ao mobilizar tropas e remeter folhetos informativos aos cidadãos e empresas, antecipando a possibilidade de um falhanço no acordo e putativa crise de mantimentos básicos a partir do dia 29 de março de 2019.

Como se estivesse a preparar-se para uma guerra, descrevem vários jornais. Aliás, o ministro da Defesa, Gavin Williamson, anunciou entretanto que 3.500 militares britânicos foram colocados sob alerta, estando preparados para o caso de o acordo com a UE ser reprovado na votação agendada para 14 de janeiro de 2019 e não se consiga encontrar uma solução alternativa até à data estipulada de conclusão do processo. A missão dos militares destacados será colaborar na repartição de alimentos, água e combustíveis.

“O que estamos a fazer é pôr em marcha planos de contingência. E teremos 3.500 soldados preparados, incluindo os regulares e as reservas, para dar resposta a qualquer departamento governamental em qualquer contigência em que possa necessitar”, afirmou hoje Williamson, na Câmara dos Comuns do Reino Unido.

O Governo britânico também está a preparar a fretagem de navios para trazer do continente bens de primeira necessidade que possam escassear durante as primeiras semanas pós-Brexit sem acordo, sobretudo alimentos e medicamentos. O ministro da Saúde, Matt Hancock, informou que foram adquiridos centenas de refrigeradores para manter um fornecimento estável de medicamentos durante pelo menos seis semanas após uma possível saída caótica. Mais, nos próximos dias serão remetidos milhares de e-mails com informações sobre o processo.