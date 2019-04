Relatório da EY à Caixa foi “insuficiente” e “descuidado”, afirma Eduardo Paz Ferreira

A nova comissão de inquérito à Caixa está a ouvir nesta quarta-feira, 3 de abril, o antigo presidente do conselho fiscal do banco. Eduardo Paz Ferreira diz que relatório da EY fez uma “declaração espantosa” sobre os órgãos de fiscalização da CGD e refuta conclusão que estes “não exerceram a competência de fiscalização”. Aos deputados diz mesmo que quando presidiu ao conselho fiscal apresentou, em 2008, um relatório com 150 deficiências de controlo de crédito.