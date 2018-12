Relatórios, apelos de urgência e protestos. Os momentos que estão a marcar o COP24

A Cimeira do Clima (COP24), a decorrer em Katowice, Polónia, termina esta sexta-feira. Representantes de quase 50 países juntaram-se na pequena cidade polaca situada no meio da Silésia – uma das maiores regiões produtoras de carvão da Europa (sendo que 80% da eletricidade da Polónia vem da energia do carvão, o mais poluente dos combustíveis fósseis) para debater a situação climática atual.

Além dos protestos de jovens e estudantes nas ruas que decorreram durante a cimeira, foram debatidos os resultados do Acordo de Paris (assinado em 2015) e feitos alertas para a falta de ação de algumas nações. Presentes no auditório estiveram cerca de 200 representantes.

A abrir a cimeira, o secretário geral da ONU, António Guterres discursou e sublinhou que ”este é o desafio sobre o qual os líderes desta geração serão julgados. Estamos em grandes apuros”, disse, dirigindo-se aos vários chefes de Estado e representantes de governos de todo o mundo sentados na plateia. “Para muitas populações, [as alterações climáticas] já são uma questão de vida ou de morte”, sublinhou o antigo primeiro-ministro português na Cimeira do Clima.

Estes foram os pontos chave desta cimeira:

G20 reafirma apoio a Acordo de Paris, menos os Estados Unidos

Ao mesmo tempo que arrancava a Cimeira do Clima, decorria o G20 na Argentina, onde o Presidente norte-americano Donald Trump marcava presença. Todos os líderes presentes assinaram uma declaração que inclui uma secção sobre clima que reafirma a a sua posição perante o Acordo de Paris.

“Continuaremos a enfrentar as mudanças climáticas, promovendo o desenvolvimento sustentável e o crescimento económico”, lê-se no comunicado.

Numa cláusula separada é recordada a posição dos EUA e a sua rejeição do acordo de Paris. No entanto os norte-americanos afirmam defender “o crescimento económico, o acesso à energia e à segurança, utilizando todas as tecnologias disponíveis e fontes de energia, protegendo o meio ambiente”.

”Estes foram os anos mais quentes da história”

O ano de 2018 foi o quarto mais quente da história desde que os registos começaram a ser feitos, em 1850.

Perdeu apenas para 2016, 2017 e 2015, o que quer dizer que os quatro últimos anos foram os mais quentes. Os dados foram revelados durante a cimeira e são do relatório Estado do Clima Global, da Organização Meteorológica Mundial, a OMM.

Segundo o relatório, a temperatura global até outubro de 2018 foi 0,98ºC, a temperatura mais alta que a média da era pré-industrial (1850 a 1900). Entre 2014 e 2018, a média foi de 1,04oC.

No início de outubro, o Painel de Cientistas Climáticos da ONU – IPCC, publicou um relatório especial que mostra que a humanidade terá cerca de 12 anos para cortar 45% das suas emissões se quiser evitar um aquecimento global potencialmente catastrófico acima de 1,5ºC.

”Como podemos alimentar o mundo sem destruí-lo?”

Como podemos alimentar 10 mil milhões de pessoas até 2050 sem aumentar as emissões, impulsionar a desflorestação ou alimentar o crescimento da pobreza? Foi a questão abordada pelo relatório da organização não-governamental, World Resources Institute (WRI).

O WRI não nega que pessoas terão que mudar drasticamente as suas dietas e reduzir o consumo de alimentos altamente oriundos de animais, como a carne vermelha. Durante a apresentação do relatório, Craig Hanson dirigente da organização, salientou que reduzir o consumo da carne não significa (necessariamente) adotar uma dieta vegetariana.

”Isto não significa que todos precisam de adotar uma dieta vegetariana. Na verdade, se apenas 2 mil milhões de pessoas que tenham uma dieta com alto teor de carne bovina reduzirem seu consumo em 40%, até o ano 2050, nós realmente conseguiremos reduções maciças nas emissões de gases do efeito estufa ”, explicou.

Emissões de CO2 atingiram níveis recorde em 2018

As emissões de gases nocivos para o ambiente alcançaram “níveis recorde em 2018”, apesar do crescimento das energias renováveis, alertou o diretor executivo da Agência Internacional da Energia (AIE), Fatih Birol.

Enquanto as emissões globais de combustíveis fósseis estagnaram entre 2014 e 2016, o relatório, chamado ”Global Carbon Budget 2018′‘ projeta que as emissões aumentaram 2,7% este ano, após um crescimento de 1,7% em 2017.

Isto é principalmente devido a um aumento no uso global de carvão, bem como aumento das emissões do transporte.

China, EUA, Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Irã, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Canadá são listados como os maiores emissores. A UE no seu conjunto ocupa o terceiro lugar.

Harjeet Singh, líder global em mudança climática para a organização de caridade internacional ActionAid, disse à CNN que o crescimento das emissões foi “muito deprimente”, e que os governos que participam da COP24 devem agora garantir a justiça climática.

Estados Unidos, a Arábia Saudita, a Rússia “tomam nota” das conclusões científicas

O relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU afirma que deve haver esforços substanciais antes de 2030 para limitar o aquecimento a 1,5º graus Celsius para evitar consequências drásticas.

Os EUA, a Arábia Saudita, a Rússia e o Kuwait – os principais produtores de combustíveis fósseis – disseram que “anotariam” as conclusões científicas, em vez de recebê-las e revê-las como os restantes representantes presentes na cimeira.

Um porta-voz do departamento de estado dos EUA disse, “os Estados Unidos estão dispostos a tomar notas do relatório e agradecemos aos cientistas que o desenvolveram, mas não vamos saudá-lo, já que isso denotaria apoio ao relatório. Como deixamos claro ao IPCC e a outros órgãos, os Estados Unidos não apoiam as conclusões do relatório”, concluiu.

Ninguém está no pódio dos países com as melhores políticas climáticas

Nenhum dos países avaliados no novo relatório está a fazer o suficiente para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C.

O ”Climate Change Performance Index 2019” , publicado pelas organizações não-governamentais de ambiente Germanwatch e a Rede Internacional de Ação Climática e do NewClimate Institute, compara o desempenho climático de 56 países e da UE, que juntos são responsáveis ​​por mais de 90% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE).

Em termos globais, Portugal está em 14º lugar, numa lista de 57 países — ou em 17.º lugar, se contarmos com os três primeiros lugares por preencher. Estes primeiros lugares estão normalmente vazios, porque as organizações que criaram o índice consideram que nenhum país atinge um nível muito alto no desempenho em relação às alterações climáticas.

A Suécia e Marrocos, que ocupam os primeiros lugares do índice, também estão entre os cinco países com melhores políticas climáticas.