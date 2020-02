Remax transacionou 517 imóveis na Madeira em 2019

Os resultados gerais do ano de 2019 da Remax Portugal indicam que na Região Autónoma da Madeira (RAM) foram transacionados pela agência imobiliária 517 imóveis.

Este valor representa um peso de 0,8% no número de imóveis transacionados pela Remax, numa tabela em que a Madeira se posiciona em 14.º lugar. A Região tem quatro agências da Remax e conta com 74 profissionais.

A liderar está claramente o distrito de Lisboa com 30 mil 681 imóveis transacionados e representando um peso de 45,2% das transações de imóveis da agência imobiliária. O Porto aparece em segundo lugar, com 8 mil 971 imóveis transacionados (13,2%) e em terceiro lugar na tabela está o distrito de Setúbal com 6 mil 585 transações de imóveis (9,7%).

A Região Autónoma dos Açores está à frente da Madeira na tabela, posicionando-se em 11.º lugar, com 888 imóveis transacionados e um peso de 1,3% nas transações da agência imobiliária.