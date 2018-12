Reserva Federal deverá fazer duas subidas nas taxas de juro em 2019, segundo o ‘dot plot’

A Reserva Federal (Fed) norte-americana sinalizou que poderá fazer dois aumentos da taxa de juro diretora em 2019, após ter esta quarta-feira ter confirmado a quarta subida deste ano.

Na última reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de 2018, o banco central norte americano decidiu aumentar a federal funds rate em 25 pontos base, fixando os juros de referência para um intervalo entre 2,25% e 2,50%.

O dot plot, ou mapa de pontos que mostra as previsões das taxas de juros feitas pelos membros do Comité, divulgado esta quarta-feira indica que o banco central espera agora fazer duas subidas em 2019, face à anterior projeção de três aumentos.

A mediana do dot plot aponta para duas subidas. Em mais detalhe, seis dos membros do FOMC projeta que a taxa diretora atinga 3,25% no final de 2019, ou seja, três subidas ao longo do ano, cinco projetam duas subidas até aos 3%, quatro membros para uma subida até aos 2,75%, enquanto dois prevêem um ano sem subidas.

Após um ano volátil nos mercados, os analistas e investidores estão atentos aos sinais que a instituição liderada por Jerome Powell possa dar sobre o rumo da política monetária na maior economia do mundo. As atenções passam agora para o discurso e conferência de imprensa de Powell, que terá lugar às 19h30.

[Atualizada às 19h20]