A impossibilidade de operar e manter os negócios abertos tem obrigado ao recurso por parte dos empresários aos seus aforros, como forma de fazer face às suas obrigações. Confederações empresariais alertam que as reservas das empresas estão a esgotar-se. Aviso surge numa altura em que as medidas restritivas têm condicionado fortemente o consumo, do lado das famílias, e, por conseguinte, a capacidade das empresas de gerar receitas.

“As poupanças que muitas teriam, foram sendo gastas no decorrer deste ano”, revela Jorge Pisco, presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME).

Também o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) não tem dúvidas: “as reservas estão claramente a esgotar-se nas empresas que defendem-se desta forma para fazer face aos custos fixos. Mesmo nos apoios que existem para assegurar o emprego como o lay-off, as empresas têm parte desses custos”.

