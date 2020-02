Reservas diretas em hotéis aumentaram em 2019

Portugal tem verificado um boom turístico, e está entre os principais destinos mundiais, depois de várias estrelas globais escolherem Lisboa e Porto para se fixarem e residirem. De acordo com o SiteMinder, uma plataforma de aquisição de hóspedes da indústria hoteleira, Portugal recebeu 23,6 milhões de reservas no conjunto dos canais de reserva hoteleira, em 2019.

Este valor representa um aumento de 107% em relação a 2010, quando se começou a verificar o boom no turismo. Segundo a plataforma, os turistas preferem as reservas através do Booking, Expedia, Hotelbeds, reservas diretas com os hotéis e a OTS Globe.

Na lista constam ainda outros canais de reservas, como a Abreu online, Traveltool, World 2 Meet, Jet2holidays, EC Travel e o Portimar.

“Esse crescimento representa uma grande oportunidade para os hoteleiros do país. No entanto, é importante que estejam cientes das mudanças no mundo das reservas e de como os seus hóspedes escolhem o seu alojamento”, declarou o manager do SiteMinder em Portugal, André Gois. “De destacar, na nossa lista dos 12 canais de reservas mais populares, a Jet2holidays, colocada na lista pela primeira vez no ano passado, subindo rapidamente até ao nono lugar este ano, reafirmando o valor do Reino Unido para a economia”, prossegue.

Em 14 dos 20 principais destinos turísticos mundiais, as reservas diretas nos sites hoteleiros cresceram em relação ao ano anterior. O crescimento sustentado deste canal foi acompanhado apenas pelo crescimento da empresa asiática Agoda, que deu cartas na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África).

A plataforma processou um total de 105 milhões de reservas hoteleiras online durante 2019, gerando 31 mil milhões de euros em receita para os seus 35 mil clientes hoteleiros.

“É empolgante refletir, todos os anos, sobre estes dados e as tendências que vemos nos principais mercados turísticos do mundo. Por exemplo, o rápido crescimento do Airbnb em muitos mercados demonstra a abertura da indústria hoteleira em adotar o Airbnb como parceiro e os benefícios aparentes em vender uma experiência e não apenas de um quarto. Também prova que os utilizadores do Airbnb já não se limitam a procurar casas de família ou espaços disponíveis”, aponta James Bishop, diretor sénior de parcerias.