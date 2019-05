Reservatório e rede de incêndio do caminho dos Pretos vai custar 1,7 milhões ao Governo Regional

O Governo Regional tem previstos encargos de 1,7 milhões de euros para a construção do reservatório e rede de incêndio do caminho dos Pretos.

A notícia foi publicada em Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (RAM), na passada quinta-feira, e, para este ano, o valor previsto gastar é de 409 mil 836 euros. Já para o próximo ano os encargos para o Executivo madeirense estão previstos em 1,3 milhões de euros.

Contudo, a portaria, através da Vice-Presidência do Governo Regional e da Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais, refere que o valor fixado para o ano de 2020 pode ainda ser acrescido do saldo que for apuado na execução orçamental de 2019.