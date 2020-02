Respostas Rápidas: Ainda é possível obter crédito habitação com 100% de financiamento?

Atualmente o financiamento a 100% ainda é possível, no entanto, com um conjunto grande de limitações, nomeadamente tratar-se de um imóvel do próprio banco.

Nos casos em que o imóvel não seja da instituição bancária, apesar de ser possível beneficiar de um valor elevado de financiamento – o máximo do mercado fixa-se atualmente no menor valor entre 90% do valor de escritura e 90% do valor de avaliação -, as instituições não estão a promover financiamento na totalidade após as recomendações do Banco de Portugal.

Ao concederem financiamento sem exigirem qualquer entrada inicial ao consumidor, as entidades financeiras estão a assumir um risco maior, ou seja, a probabilidade de incumprimento por parte do cliente é superior, uma vez que o valor do empréstimo e, consequentemente, o custo total do crédito serão maiores. Assim, os bancos são mais criteriosos na aprovação deste tipo de operações.

Como as instituições bancárias têm habitações em sua posse muitos imóveis – muitas vezes devido ao incumprimento do crédito à habitação por parte de outros clientes –, para conseguirem reaver o valor investido nesses imóveis, vendem-nos a preços mais reduzidos e com condições especiais. Daí disponibilizarem a oferta com 100% de financiamento.

Adicionalmente, dentro dessas condições especiais poderão incluir-se benefícios na taxa de juro ou isenção do pagamento de comissões iniciais.

